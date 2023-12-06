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Женская команда «Баварии» провела йогу вместе с щенками

Женская команда «Баварии» провела йогу вместе с щенками
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Женский футбольный клуб «Бавария» провёл йогу вместе с щенками, сообщает пресс-служба команды.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Комментач».

Футболистки немецкой команды в качестве тренировки провели собачью йогу вместе. Такая тренировка снижает стресс у игроков команды, а также положительно влияет на настроение футболисток и собак.

Команда после восьми сыгранных матчей в женской Бундеслиге возглавляет турнирную таблицу с 20 очками. Ближайшим преследователем является ЖФК «Вольфсбург» с 19 очками.

Также немецкий клуб выступает в женской Лиге чемпионов, где после двух матчей группового этапа турнира занимает вторую позицию с четырьмя очками. Лидером является ЖФК «Рома» с таким же количеством очков, а также в группе находятся ЖФК «Аякс» (3) и ЖФК «ПСЖ», который ещё не набрал очков.

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