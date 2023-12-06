«Байер» — единственная команда из топ-лиг без поражений в текущем сезоне

В среду, 6 декабря, «Байер» в родных стенах оказался сильнее «Падерборна» в матче 1/8 финала Кубка Германии — 3:1. Таким образом, эта победа стала для леверкузенской команды 19-й в сезоне. «Байер» ни разу не проигрывал по ходу текущего сезона. Все остальные команды топ-5 европейских лиг уже успели потерпеть как минимум одно поражение.

В последний раз в официальном матче «Байер» уступал в конце прошлого сезона — 27 мая. Это произошло в игре чемпионата Германии с «Бохумом» — 0:3. На протяжении последующего 21 матча леверкузенцы обыгрывали такие команды, как «Тевтония Оттензен» (8:0), «Лейпциг» (3:2), «Боруссия» Мёнхенгладбах (3:0), «Дармштадт» (5:1), «Хеккен» (4:0), «Хайденхайм» (4:1), «Майнц» (3:0), «Мольде» (2:1), «Кёльн» (3:0), «Вольфсбург» (2:1), «Карабах» (5:1), «Фрайбург» (2:1) и «Зандхаузен» (5:2), «Хоффенхайм» (3:2), «Карабах» (1:0), «Унион Берлин» (4:0), «Вердер» (3:0) и «Хеккен» (2:0). Также подопечные Хаби Алонсо сыграли вничью с «Баварией» (2:2) и с дортмундской «Боруссией» (1:1).

Свой следующий матч «Байер» проведёт в воскресенье, 10 декабря. Команда Алонсо на выезде встретится со «Штутгартом» в рамках 14-го тура Бундеслиги. Начало игры — в 17:30 мск.