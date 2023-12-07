Черышев рассказал, чего не хватает нынешнему «Спартаку»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Черышев высказался о главной проблеме московского «Спартака». По словам Черышева, красно-белым не хватает души внутри команды.

«Мне кажется, «Спартаку» не хватает души внутри команды сейчас. От этой команды просят только одного — побед. Команда совершенно другая, клуб другой. Чтобы обрести эту футбольную атмосферу внутри клуба, нужна душа, нужен какой‑то своеобразный подход, чтобы было взаимопонимание как руководства, так и тренерского штаба с футболистами», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Напомним, после 17 туров чемпионата России по футболу московский «Спартак» имеет в собственном активе 27 очков. Коллектив Гильермо Абаскаля занимает седьмую строчку в турнирной таблице. В своём последнем матче, состоявшемся 3 декабря, красно-белые на выезде сыграли с «Ахматом» из Грозного. Спартаковцы потерпели поражение со счётом 1:2.