«Манчестер Сити» в игре с «Астон Виллой» установил антирекорд Гвардиолы за всю его карьеру

В эти минуты проходит матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра проводится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Её обслуживает бригада судей во главе с Джоном Бруксом. На момент написания новости счёт в игре не открыт (0:0).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что в первом тайме футболисты «Астон Виллы» нанесли 13 ударов по воротам «Манчестер Сити». По сведениям Opta Sport, это худший показатель для команд Хосепа Гвардиолы за 535 матчей в топ-лигах Европы.

Напомним, 52-летний Гвардиола является главным тренером «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Ранее статусный испанский специалист возглавлял «Барселону» и «Баварию».