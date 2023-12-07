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«Манчестер Сити» в игре с «Астон Виллой» установил антирекорд Гвардиолы за всю его карьеру

«Манчестер Сити» в игре с «Астон Виллой» установил антирекорд Гвардиолы за всю его карьеру
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В эти минуты проходит матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра проводится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Её обслуживает бригада судей во главе с Джоном Бруксом. На момент написания новости счёт в игре не открыт (0:0).

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Бэйли – 74'    

Отметим, что в первом тайме футболисты «Астон Виллы» нанесли 13 ударов по воротам «Манчестер Сити». По сведениям Opta Sport, это худший показатель для команд Хосепа Гвардиолы за 535 матчей в топ-лигах Европы.

Таблица АПЛ

Напомним, 52-летний Гвардиола является главным тренером «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Ранее статусный испанский специалист возглавлял «Барселону» и «Баварию».

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