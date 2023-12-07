«Манчестер Сити» в игре с «Астон Виллой» установил антирекорд Гвардиолы за всю его карьеру
Поделиться
В эти минуты проходит матч 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра проводится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Её обслуживает бригада судей во главе с Джоном Бруксом. На момент написания новости счёт в игре не открыт (0:0).
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Бэйли – 74'
Отметим, что в первом тайме футболисты «Астон Виллы» нанесли 13 ударов по воротам «Манчестер Сити». По сведениям Opta Sport, это худший показатель для команд Хосепа Гвардиолы за 535 матчей в топ-лигах Европы.
Напомним, 52-летний Гвардиола является главным тренером «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Ранее статусный испанский специалист возглавлял «Барселону» и «Баварию».
Комментарии
- 7 декабря 2023
-
01:28
-
01:15
-
01:11
-
01:03
-
00:56
-
00:55
-
00:52
-
00:50
-
00:49
-
00:38
-
00:37
-
00:34
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:13
-
00:05
-
00:01
- 6 декабря 2023
-
23:57
-
23:54
-
23:46
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:26
-
23:21
-
23:19
-
23:12
-
23:12
-
23:00
-
22:56
-
22:45
-
22:36
-
22:36
-
22:31
Партнерский контент