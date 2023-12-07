«Фиорентина» прошла «Парму» в Кубке Италии, уступая 0:2 к 83-й минуте

«Фиорентина» сыграла вничью с «Пармой» со счётом 2:2 и одержала победу в серии пенальти 4:1 в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча прошла во Флоренции на стадионе «Артемио Франки».
Гости в первом тайме забили два мяча. У «Пармы» отличились Адриан Бернбае на 21-й минуте и Анж-Йоан Бонни с передачи Валентина Михэйлэ на 23-й.
Хозяева смогли поразить ворота соперников только ближе к концу второго тайма. На 83-й минуте отличился Мбала Н’Зола с передачи Риккардо Соттиля. На 89-й Соттиль реализовал пенальти, сделав счёт равным — 2:2.
В серии пенальти точнее оказались игроки «Фиорентины», реализовавшие четыре удара из четырёх. Футболисты «Пармы» только один раз поразили ворота соперников из трёх ударов.
В четвертьфинале «Фиорентина» в январе сыграет с победителем матча «Интер» — «Болонья».
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