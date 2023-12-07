Павлюченко: европейский календарь не нужен России, нас там никто не ждёт

Бывший нападающий сборной России Роман Палюченко считает, что РПЛ нужно перестраивать график, чтобы команды играли в благоприятных погодных условиях. По его мнению, нет смысла ориентироваться на европейский график.

«Сейчас европейский календарь нам не нужен, нас там никто не ждёт. Мне кажется, для нашего чемпионата надо перестраиваться, чтобы мы играли в тёплую и хорошую погоду на зелёных полях. Когда будем нужны Европе, тогда можно будет перестраиваться.

Была игра ЦСКА с «Ростовом». Это не футбол! Это убожество футбола. Непонятно, во что играли. Но футболисты молодцы — старались показать своё мастерство. Были хорошие передачи, забитые мячи, но футбол это всё равно не красит. Я играл в таких условиях, даже похуже — удовольствия особо не получаешь.

Впереди ещё тур, а обещают минус 16. Не дай бог кто-то травму получит. В такую погоду травмы неизбежны. Как мышцы согревать? Моё мнение, что надо такие матчи переносить», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.