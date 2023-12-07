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Главный тренер «Спартака» Абаскаль приехал на заседание КДК РФС

Главный тренер «Спартака» Абаскаль приехал на заседание КДК РФС
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль приехал на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов. Заседание состоится сегодня, 7 декабря.

Главный «Спартака» Абаскаль приехал на заседание КДК РФС. Видео:

Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (2:1) произошёл скандал с участием Абаскаля. Игрок «Ахмата» Бериша отдал голевую передачу на Гамида Агаларова, который открыл счёт в игре. После этого Бернард побежал в сторону центрального сектора, где возле Абаскаля прыгнул двумя ногами вперёд, празднуя забитый мяч. Испанец не сдержался и повалил футболиста команды-соперника на газон борцовским приёмом.

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