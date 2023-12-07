Павлюченко: в РПЛ есть пятёрка, которая будет бороться за чемпионство

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о турнирной ситуации в чемпионате страны сезона-2023/2024. По его мнению, в Российской Премьер-Лиге есть пятёрка команд, которая будет бороться за чемпионство во второй части сезона.

«Ещё играть и играть. Всё будет понятно во второй половине чемпионата. Впереди длинный перерыв, будет подготовка, думаю, будут и усиления. Турнирная таблица сейчас ни о чём не говорит. Понятно, что есть пятёрка, которая будет бороться за чемпионство. Но у нас в чемпионате ты три-четыре игры выиграл и в тройке, проиграл — в десятке. Команды на сборах будут готовиться. Ещё ничего не понятно и не решено», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.