Рой Кин: всем известно, что Санчо и Погба не большие профессионалы

Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался о комментариях экс-хавбека манкунианцев Неманьи Матича о дисциплине футболистов Джейдона Санчо и Поля Погба. Напомним, недавно сербский полузащитник заявил, что его бывшие партнёры по команде часто опаздывали на тренировки.

«Я не удивлён, что Неманья упомянул именно этих игроков. Всем хорошо известно, что эти ребята не являются большими профессионалами», — сказал Кин в беседе с The Overlap.

На данный момент Санчо является игроком глубокого запаса «Манчестер Юнайтед». После конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом он не сыграл за команду ни разу с начала сентября. Погба, в свою очередь, временно дисквалифицирован из-за положительного допинг-теста.

Ранее Кин высказался об игре форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.