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Рой Кин: Марсьяль играет на уровне низших лиг

Рой Кин: Марсьяль играет на уровне низших лиг
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Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал выступление форварда манкунианцев Антони Марсьяля в последних матчах.

«Все мы прощаем Марсьяля, потому что он способен хоть изредка забить, хотя бы раз в 14 лет. В каждом матче он касается мяча и легко его теряет. Антони показывает футбол уровня низших лиг.

Несколько лет назад «Манчестер Юнайтед» пытался избавиться от него. Этот клуб оценивают по тому, как он играет в важных матчах. Если ты не можешь справиться с давлением — значит ты не игрок «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Кина Metro.

В текущем сезоне Марсьяль провёл за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

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