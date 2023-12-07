Тренер «Фулхэма»: Хименес был фантастичен с «Ноттингемом», таким же он был и на «Энфилде»

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва дал комментарий по итогам разгромной победы над «Ноттингем Форест» в матче 15-го тура АПЛ. Чёрно-белые выиграли на своём поле со счётом 5:0. Дубли оформили форвард Рауль Хименес и хавбек Алекс Айуоби, ещё один гол на счету капитана «дачников» полузащитника Тома Кейрни.

«Было приятно видеть, как Рауль забивает голы в последних нескольких матчах. Игроки стали более уверенными в себе, а Рауль после того, как забил гол «Астон Вилле», отправился на «Энфилд» и показал очень хорошую игру.

Сейчас Хименес намного увереннее в себе и выглядит свежо. Он был фантастичен этим вечером, таким же был и на «Энфилде». Рауль выигрывал единоборства и демонстрировал невероятную самоотдачу. Я знал, что так будет. Это следствие его тяжёлой работы, и на это действительно приятно смотреть», — сказал Силва.

Эта победа дала «Фулхэму» возможность набрать 18 очков в 15 матчах и подняться на 12-е место в таблице АПЛ. В предыдущем туре лондонцы уступили на выезде «Ливерпулю» со счётом 3:4.