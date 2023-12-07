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Ледяхов: это смешно — Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде России

Ледяхов: это смешно — Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде России
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Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов в критическом ключе высказался о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту наставника красно-белых. По мнению Ледяхова, по составу «Спартак» должен быть первым конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, однако Абаскаль не обладает нужными качествами для завоевания высоких достижений. Ледяхов считает смешным, что человек без опыта управляет одной из лучших команд России.

«Нужны ли в РПЛ иностранные тренеры? Если иностранцы хорошего уровня, которые что-то выигрывали, то почему нет. Качественный иностранец всегда может дать что-то новое. Но если речь про иностранцев, как сейчас в «Спартаке», то я не вижу смысла в таких тренерах. Абаскаль нигде не работал, а сейчас учится на лучшей команде нашей страны. Это смешно, особенно учитывая события, которые происходят в Европе, в мире. Я про него вообще впервые услышал, когда он «Спартак» возглавил. До этого о нём ни слова не было.

До начала чемпионата я говорил, что «Спартак» должен быть в тройке. С таким составом они должны быть конкурентом «Зенита» номер один. Но по тому, как они идут по чемпионату, видно, что Абаскаль не обладает качествами, которые должны быть у тренера лучшей команды страны — «Спартака» Москва. Здесь всё очевидно», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, после 17 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице нынешнего розыгрыша РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар». Действующий чемпион, «Зенит», на второй строчке.

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