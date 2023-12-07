Глушаков — об иностранных тренерах: я патриот своей страны, мне приятнее работать с нашими

Бывший полузащитник московских «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков рассказал, с тренерами какой национальности ему приятнее работать.

«Кто самый крутой иностранный тренер, работавший в РПЛ? Даже не знаю (смеётся). Не хочу отвечать. Мне лично приятнее было работать с русскими тренерами. Я патриот своей страны! Наши специалисты доказывали и продолжают доказывать свою состоятельность: в Европе много кого обыгрывали, Кубки УЕФА брали. Нужно просто больше доверять отечественным тренерам», — приводит слова Глушакова корреспондент Legalbet.

Глушаков на протяжении своей футбольной карьеры работал под руководством таких иностранных специалистов, как Жозе Коусейру, Славен Билич, Мурат Якин, Массимо Каррера и Рауль Рианчо. В сезоне-2016/2017 полузащитник стал чемпионом России со «Спартаком» под руководством итальянца Карреры.