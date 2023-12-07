Защитник «Зенита» Чистяков: в этом году «Краснодар» — самый серьёзный наш соперник

Футболист «Зенита» Дмитрий Чистяков назвал самого серьёзного соперника сине-бело-голубых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Как оценю прошедшую часть сезона? Скажу коротко: неплохо, но могли лучше. Нам не хватает очков в первую очередь. Наверное, не хватает стабильности. Хотелось бы побольше побед. В этом году «Краснодар» — самый серьёзный наш соперник, также отмечу ЦСКА и «Динамо». «Спартак» тоже рассматриваю как конкурента, но вы спрашивали про «Краснодар», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

«Зенит» после 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН». Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в эту субботу, 9 декабря.