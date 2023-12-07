Хавбек «Зенита» Коваленко: нас ждёт тяжёлый матч с «Пари НН»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН».

«Мы сосредоточены на предстоящей игре, сейчас главная задача — победить и в хорошем настроении отправиться в отпуск. Что скажу о сопернике? «Пари НН» сейчас хорошо играет, идёт в восьмёрке, если не ошибаюсь. Стабильно очки набирают, будет очень интересная игра. Думаю, будет тяжеловато», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги в субботу, 9 декабря. Для «Зенита» эта игра будет домашней. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Зенит» после 17 туров нынешнего сезона РПЛ располагается на втором месте турнирной таблицы.