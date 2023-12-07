Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дамак — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Зенита» Коваленко: нас ждёт тяжёлый матч с «Пари НН»

Хавбек «Зенита» Коваленко: нас ждёт тяжёлый матч с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН».

«Мы сосредоточены на предстоящей игре, сейчас главная задача — победить и в хорошем настроении отправиться в отпуск. Что скажу о сопернике? «Пари НН» сейчас хорошо играет, идёт в восьмёрке, если не ошибаюсь. Стабильно очки набирают, будет очень интересная игра. Думаю, будет тяжеловато», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».

Сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги в субботу, 9 декабря. Для «Зенита» эта игра будет домашней. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 19:45 по московскому времени. «Зенит» после 17 туров нынешнего сезона РПЛ располагается на втором месте турнирной таблицы.

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Чистяков: в этом году «Краснодар» — самый серьёзный наш соперник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android