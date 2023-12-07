Первый тренер Акинфеева: Игорь побил все рекорды, Яшин получил «Золотой мяч» — они великие

Павел Коваль, первый тренер вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, высказался о сравнениях голкипера ЦСКА с легендарным вратарём «Динамо» Львом Яшиным. Ранее президент армейцев Евгений Гинер заявил о превосходстве Акинфеева над Яшиным и ещё одним советским голкипером — Ринатом Дасаевым.

«Наверное, Гинера неправильно поняли. Я всегда говорил, что была вера в Яшина, потом в Дасаева, а сейчас в Акинфеева. Я согласен с тем, Акинфеев побил все рекорды. Яшин получил «Золотой мяч», но все трое великие игроки, только в разное время. Каждый из них добивался лучших результатов в разный период. Игорь молодец, он побил все рекорды по сравнению с другими вратарями», — приводит слова Коваля Metaratings.ru.

Акинфеев выступает за основной состав московской команды уже на протяжении 20 лет. С московской командой он становился победителем Кубка УЕФА, чемпионата (6 раз), Кубка (7 раз) и Суперкубка России (7 раз). В текущем сезоне 37-летний голкипер провёл за армейцев 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов.