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Стали известны три претендента на звание лучшего футболиста Африки

Стали известны три претендента на звание лучшего футболиста Африки
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Пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF) объявила имена трёх футболистов, претендующих на звание лучшего игрока континента в 2023 году. Церемония награждения состоится 11 декабря.

На награду претендуют египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен и марокканский защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими.

Фото: Официальный аккаунт CAF в соцсети Х

Напомним, Осимхен стал чемпионом Италии вместе с «Наполи» в сезоне-2022/2023, отметившись 26 голами и пятью ассистами. Салах стал обладателем Суперкубка Англии с «Ливерпулем». Египтянин в 51 матче сезона отметился 30 голами и 16 ассистами. Хакими стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны в составе «ПСЖ», сыграв в 39 матчах и записав на свой счёт пять голов и шесть результативных передач.

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