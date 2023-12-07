«Абаскаль повёл себя по-пацански». Непомнящий — о дисквалификации тренера за бросок Бериши

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля за «борцовский приём» против игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, Абаскаля дисквалифицировали на два матча РПЛ (плюс один матч условно).

«Вы знаете, я хоть и проходил все этапы тренерской карьеры, но подобных ситуаций избегал — при худшем сценарии я получал штраф за выход из пределов технической зоны. Я прекрасно понимаю и принимаю Карпина: если игру можно было перенести, то почему этого не было сделано? Я понимаю и Галактионова, но не понимаю Абаскаля. Испанец повёл себя совсем уж по-пацански. Да, с Беришей 90% лиги готовы поступить таким же образом, но надо уметь сдерживаться. Карпин сам однажды с Игорем Денисовым вступил в яркую перепалку прямо на поле, но устояли же, не подрались», — приводит слова Непомнящего RT.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

За момент с «борцовским» броском Абаскаль получил дисквалификацию на два матча плюс один матч условно. Из-за этого тренер «Спартака» пропустит принципиальную встречу с «Зенитом» после зимней паузы в сезоне.