Гаджиев высказался об эпизоде с Абаскалем и Беришей, сравнив Гильермо с Алексом Фергюсоном

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля за «борцовский приём» против игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, сравнив Гильермо с легендарным тренером «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном. Напомним, Абаскаля дисквалифицировали на два матча РПЛ (плюс один матч условно).

«Всё вызвано эмоциональным напряжением. Это характерно для нервозных ситуаций в спорте. Даже сэр Алекс Фергюсон не всегда справлялся с эмоциями. Приведу в пример вырезку из его автобиографии. В одном из абзацев приведены его слова своему помощнику: «Если арбитр продолжит так судить, то я выйду и ударю его». И ведь он потом это сделал, правда, заявил, что сожалеет об этом и больше подобными методами взаимодействовать с рефери не будет. Такие вещи иногда происходят», — приводит слова Гаджиева RT.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

За момент с «борцовским» броском Абаскаль получил дисквалификацию на два матча плюс один матч условно. Из-за этого тренер «Спартака» пропустит принципиальную встречу с «Зенитом» после зимней паузы в сезоне.