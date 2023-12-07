Мостовой: Абаскаль на поле не выходит. Сидит на бровке или наверху — никакой разницы нет

Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой высказался о дисквалификации главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля за «борцовский приём» против игрока «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, Абаскаля дисквалифицировали на два матча РПЛ (плюс один матч условно).

«Дисквалификация Абаскаля вообще ни на что не повлияет. Думал, дадут одну игру — решили две. Сам эпизод не тянул на что-то серьёзное, решение принято для того, чтобы в следующий раз подобного не произошло.

«Локомотив» недавно обыграл «Зенит». На бровке стоял человек, которого никто не знает, потому что тренер был дисквалифицирован. Абаскаль на поле не выходит. Сидит на бровке или наверху — никакой разницы нет. Футболисты, когда играют, смотрят на мяч и ворота. Они своей игрой всё решают. Не забывайте, помимо тренера, ещё 15 помощников есть, которые также могут махать и кричать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.