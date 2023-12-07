Гаттузо «напал» на игрока своей команды из-за того, что он плохо дал ему «пять»

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо, проходя мимо скамейки запасных своей команды во время минувшего матча чемпионата Франции с «Лионом» (3:0), в шутку напал на полузащитника провансальцев Аззедина Унаи по причине того, что футболист недостаточно хорошо дал «пять» итальянскому специалисту.

Шуточное нападение Гаттузо на игрока «Марселя» Унаи:

Напомним, Гаттузо возглавил «Марсель» в минувшем сентябре. Под его руководством французский клуб провёл 12 матчей во всех турнирах, в шести из которых он одержал победу, в трёх проиграл, а также трижды сыграл вничью. Предыдущим местом работы итальянского специалиста была «Валенсия», в которой он работал с лета 2022 по зиму 2023 года.

После 14 туров Лиги 1 подопечные Гаттузо набрали 20 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.