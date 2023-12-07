Игорь Ледяхов рассказал, что стало причиной его увольнения из «Алании»

Бывший тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал, почему руководство владикавказского клуба приняло решение прекратить сотрудничество с тренерским штабом Олега Василенко, а также, в частности, и с ним. Напомним, Ледяхов ранее входил в тренерский штаб Олега Василенко.

«В конце прошлого чемпионата у нас ушли три основных футболиста — защитник, полузащитник и нападающий. На их место мы вязли новых игроков, но можно сказать, что они не оправдали надежд. Мы неплохо начали сезон, шли на первом месте, но как только начались травмы и дисквалификации, замен не нашлось. Получился небольшой спад, но мы не проигрывали, у нас были ничьи. Хотя этих очков, конечно, не хватило. Руководство посчитало, что лучше продолжать с другим тренерским штабом.

Был ли готов к такому решению руководства? Нет, это стало сюрпризом. С руководством были нормальные отношения, требовалось только немножко терпения — до зимы», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Напомним, 23 ноября официальный сайт «Алании» объявил, что тренеры Игорь Ледяхов, Денис Попов и Константин Синеоков покинули тренерский штаб «Алании» вслед за бывшим главным тренером владикавказской команды Олегом Василенко.

В последних восьми турах при Василенко владикавказцы одержали всего одну победу. В последнем матче при специалисте команда крупно уступила «Химкам» – 1:4. В данный момент «Алания» занимает шестую строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав 32 очка за 20 туров.