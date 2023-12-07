Артета провёл встречу с футбольными властями Англии из-за своей критики в адрес судей

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета встретился с представителями Футбольной ассоциации Англии с целью обсуждения критических слов испанского специалиста в адрес судейства после матча 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:0). Об этом информирует Daily Mirror.

Сообщается, что в ходе этой встречи Артета должен был объяснить свою позицию в отношении сложившейся ситуации, поскольку на текущий момент со стороны футбольных властей Англии ему предъявлены обвинения в оскорблении официальных лиц матча и нанесении ущерба игре.

Напомним, Артета был не согласен с тем, что судейская бригада засчитала гол футболиста «Ньюкасла» Энтони Гордона. После игры наставник «Арсенала» заявил, что арбитраж в этой встрече являлся «позором» и не соответствующим уровню чемпионата Англии.