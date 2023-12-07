«Аль-Иттифак» сыграл вничью с «Аль-Шабабом». Команда Джеррарда не побеждает с октября

Сегодня, 7 декабря, состоялся матч 16-го тура саудовской Про-Лиги, в котором встречались «Аль-Шабаб» и «Аль-Иттифак». Стартовый свисток встречи прозвучал в 21:00 по московскому времени. Игра завершилась вничью — 0:0.

Команды так и не смогли открыть счёт в матче, однако встреча запомнится болельщикам тремя удалениями. На 67-й минуте арбитр удалил с поля капитана хозяев Эвера Банегу, известного по выступлениям за испанскую «Севилью». На 86-й минуте главный судья матча удалил ещё по одному игроку из каждой команды. В составе гостей поле покинул экс-игрок «Лестера» Демарай Грей, а в составе «Аль-Шабаба» был удалён колумбиец Густаво Куэльяр.

После этой игры в активе «Аль-Шабаба» стало 17 очков, команда расположилась на 11-м месте. Подопечные Стивена Джеррарда набрали 24 очка и занимают восьмую строчку турнирной таблицы.

Стоит отметить, что серия «Аль-Иттифака» без побед достигла шести матчей во всех турнирах. Последний раз команда Джеррарда побеждала 28 октября.