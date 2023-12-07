Уткин: Пиняев должен был быть удалён за какой-то подлёт под Клаудиньо в игре с «Зенитом»

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев должен был получить красную карточку в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» за жёсткий подкат в Клаудиньо.

«При счёте 2:1 «Локомотиву» следовало остаться в меньшинстве. Я совершенно согласен, что Сергей Пиняев должен был быть удалён за этот подкат, какой-то подлёт под Клаудиньо. В матче ЦСКА — «Ростов» судья разрешал человеку с лопатой выходить на поле, а в матче «Локомотив» — «Зенит» судья разрешил Сергею Пиняеву подлететь под Клаудиньо», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Напомним, во втором тайме на 63-й минуте полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев очень грубо сыграл на бровке, подкатившись в колено Клаудиньо. Однако арбитр встречи Алексей Сухой не показал красную карточку Пиняеву, ограничившись лишь жёлтой.