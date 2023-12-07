Джорджо Кьеллини: АПЛ намного сильнее, чем любые другие лиги мира

Экс-игрок «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, ныне выступающий в американском «Лос-Анджелесе», оценил уровень английской Премьер-лиги в сравнении с итальянской Серией А.

«В Англии будет трудно играть любому футболисту, поскольку эта лига требует больше от их физических кондиций. АПЛ намного сильнее, чем любые другие лиги мира. Совсем небольшое количество игроков способно освоиться в этом чемпионате.

Скамакка провёл один сезон в «Сассуоло», поэтому ему было сложно стабильно проявлять себя в «Вест Хэме». Может быть, в Серии А ему играть полегче, поскольку он знаком с чемпионатом, в свою очередь, «Вест Хэм» сейчас находится на одном уровне с лучшей командой чемпионата Италии», — приводит слова Кьеллини The Athletic.

Напомним, нападающий Скамакка перешёл в стан «молотобойцев» из «Сассуоло» летом 2022 года. Однако, не сумев проявить себя должным образом, летом 2023 года вернулся в Италию, перейдя в «Аталанту». В составе английского клуба нападающий принял участие в 27 встречах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами.