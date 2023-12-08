Роналду — четвёртый в рейтинге лучших игроков «МЮ» в эпоху АПЛ по версии Daily Mail

Авторитетное британское издание Daily Mail опубликовало рейтинг лучших футболистов «Манчестер Юнайтед» в эпоху английской Премьер-лиги (АПЛ), то есть с 20 февраля 1992 года. Первое место занял вингер Райан Гиггз. На втором месте расположился центральный полузащитник Пол Скоулз. Замкнул тройку нападающий Уэйн Руни.

Топ-10 лучших футболистов «Манчестер Юнайтед» в эпоху АПЛ:

1. Райан Гиггз, вингер, Уэльс.

2. Пол Скоулз, полузащитник, Англия.

3. Уэйн Руни, нападающий, Англия.

4. Криштиану Роналду, вингер, Португалия.

5. Рой Кин, полузащитник, Ирландия.

6. Эрик Кантона, нападающий, Франция.

7. Петер Шмейхель, вратарь, Дания.

8. Рио Фердинанд, защитник, Англия.

9. Дэвид Бекхэм, полузащитник, Англия.

10. Энди Коул, нападающий, Англия.