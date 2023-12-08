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Президент киевского «Динамо»: Луческу был тоталитарным тренером

Президент киевского «Динамо»: Луческу был тоталитарным тренером
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сравнил игру команды под руководством бывшего главного тренера Мирчи Луческу и нынешнего Александра Шовковского.

«Игра изменилась. Настроение очень хорошее у футболистов. Они, как говорится, расслабились. Потому что Луческу был такой тренер тоталитарный, спрашивал с них очень строго. Будет зимний перерыв – будем ждать, как будет дальше», — приводит слова Суркиса «Динамомания».

На данный момент «Динао» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Украины, записал в свой актив 25 очков. От лидирующего «Кривбасса» команда отстает на восемь очков, при этом у столичного клуба есть три игр в запасе.

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