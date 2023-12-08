Кандидат на пост спортивного директора «Спартака» Рибалта прилетел в Москву

Экс-спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта, которого связывают с возможным назначением на аналогичную должность в московский «Спартак», прилетел в Москву, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что Рибалта является основным кандидатом на пост спортивного директора красно-белых, несмотря на то, что клуб рассматривает варианты и с другими специалистами. Ожидается, что этот вопрос «Спартак» планирует закрыть до конца 2023 года.

Напомним, Рибалта занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 27 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на восемь очков.