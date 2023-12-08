Левандовски высказался о «Барселоне» на фоне слухов о его возможном уходе из клуба

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о своём пребывании в команде.

«Я чувствую себя отлично, я знаю, что всё хорошо не только внутри клуба, но и за его пределами, поскольку я вижу, как болельщики поддерживают меня. Я чувствую, что нахожусь в нужное время и в нужном месте. В прошлом году или два года назад, когда я ещё не был здесь, я видел, что вокруг команды было много разговоров, но сейчас я думаю, что мы движемся в правильном направлении, и футболисты могут сосредоточиться на коллективе», — приводит слова Левандовского Marca.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать польского нападающего в летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

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