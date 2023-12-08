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Бывший форвард сборной Украины Милевский опубликовал первое фото после выхода из комы

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Милевский опубликовал первое фото после госпитализации из-за проблем с алкоголем. Футболист посетил Киевскую оперу вместе со своим другом.

Напомним, футболист был госпитализирован в конце сентября. Позже стало известно, что украинский нападающий находился в коме.

Ранее сообщалось, что Милевский прошёл комплексную реабилитацию от алкоголизма в одной из клиник Киева, закодировался, а также скинул 20 кг.

За свою профессиональную карьеру Милевский выступал за киевское «Динамо», брестское «Динамо», хорватский «Хайдук», «Тосно», румынская «Конкордия», украинский «Минай», венгрская «Кишварда», турецкий «Газиантепспор».

За национальную команду Украины Милевский провёл 50 матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов.