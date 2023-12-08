Андреа Пирло объяснил свой переход из «Милана» в «Ювентус»

Бывший полузащитник «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло вспомнил свой переход из «Милана» в «Ювентус».

«У меня было огромное желание доказать всем, что я ещё в расцвете сил и могу выигрывать. С «Ювентусом» мы выиграли четыре чемпионата и сыграли в финале Лиги чемпионов. С Конте у меня сложились очень тёплые и продуктивные отношения», — приводит слова Пирло pianetamilan.it.

Андреа Пирло завершил карьеру футболиста в 2017 году. Сейчас Пирло работает главным тренером в итальянской «Сампдории». Контракт с 44-летним итальянским специалистом рассчитан до лета 2025 года. Профессиональную тренерскую карьеру Пирло начал в 2020 году, возглавив «Ювентус». До этого он работал в молодёжной системе «старой синьоры». С туринцами в первый же год работы Андреа выиграл Суперкубок и Кубок Италии.