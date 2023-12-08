Роберт Левандовски рассказал, что не видит себя в роли тренера после завершения карьеры

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своем будущем после завершения профессиональной карьеры.

«После окончания моей карьеры будет трудно жить, не будучи футболистом. Но быть тренером… Я знаю, что это очень сложная работа. Я не уверен, что буду готов, потому что нужно быть на 100 процентов сосредоточенным на футболе. Я говорю вам это сейчас, но через пять или семь лет я буду скучать по раздевалке, запаху и всей этой атмосфере, и я скажу: «Хорошо, может быть, я смогу попробовать». Но пока я не вижу себя в роли тренера.

Когда я думаю о своей профессиональной карьере и о тренерах, с которыми я встречался, это просто невероятно. Я не знаю, сколько игроков могут сказать, что у них были такие большие имена. Я чувствую себя счастливчиком, потому что я многому научился и, конечно, когда я смотрю на футбол, я вижу его по-разному», — приводит слова Левандовски Marca.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий сыграл 17 матчей, забил 8 мячей и отдал 4 голевых передачи.

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в Ла Лиге с 34 очками. Лидирует в чемпионате «Реал» (38 очков).