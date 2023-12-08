Левандовски оценил шансы «Барселоны» на победу в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оценил шансы каталонской команды на победу в Лиге чемпионов.

«Всякий раз, когда речь идёт о Лиге чемпионов… Мы знаем, что необходима удача, нужно иметь в распоряжении всех игроков в самой важной части сезона, когда проходят ключевые матчи. Мы можем ставить себя в один ряд с кем угодно, когда все наши игроки здоровы и находятся в форме», – приводит слова Левандовского Barca Universal.

В нынешнем сезоне Роберт Левандовски принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив восемь голов и четыре результативные передачи.

После 15 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 34 очка.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.