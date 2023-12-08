Денис Якуба: первое время в Москве голова кругом шла — постоянный стресс!

27-летний хавбек «Крыльев Советов» Денис Якуба поделился первыми впечатлениями от столицы России.

«Первое время голова кругом шла — постоянный стресс! Разница между селом и Москвой огромная. Люди другие. Я в жизни не представлял, что могут быть такие условия, в какие я попал. Конечно, переживал. Я не понимал, как долго меня будут просматривать, как дальше повернётся жизнь. Я же до этого всё время с родителями жил, в комфортных условиях, а здесь — Москва, интернат, незнакомые мальчишки, конкуренция, сумасшедшая ответственность. Наверное, в том возрасте (начало седьмого класса) я ещё не был морально готов к такому переезду. Думал, будет легче. Но всё произошло очень быстро. Я и представить не мог, что всё так повернётся в моей жизни.

Несколько попыток побега совершил, ха-ха. Хотел уехать, звонил родителям, плакал, просил: «Заберите меня». Хотя ещё перед отъездом у нас состоялся серьёзный разговор. Взрослый. Они спросили, чего я хочу, предупредили о последствиях. Сказали: «Нас не будет рядом, и мы не сможем часто приезжать. Ты должен хорошенько подумать и принять решение». Я подумал и решил.

Первые месяцы было особенно тяжело: уроки, тренировки, игры — еле справлялся. Нагрузки были сумасшедшие. После моих-то сельских тренировок — совсем другой уровень. Уставал морально и физически. Ребята выбирались куда-то, гуляли. Я минимально в этом участвовал — разве что в кино мог сходить или покушать в «Макдональдсе». За всё время, может быть, раз пять куда-то выезжал. Бóльшую часть времени сидел в интернате, делал уроки, по вечерам ходил с ребятами в маленький манеж в футбол играть. Моим городом Москва так и не стала», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.