Джаррод Боуэн — третий игрок в истории АПЛ, забивавший в семи матчах подряд на выезде

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн стал третьим игроком в истории английской Премьер-лиги, которому удалось отличиться в семи выездных матчах кряду.

Ранее не менее семи раз подряд забивали экс-нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Робин ван Перси (девять) и форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (семь). 26-летний Боуэн выступает за лондонский «Вест Хэм» с 2020 года. К «молотобойцам» англичанин присоединился из «Халл Сити».

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Джаррод забил девять матчей и сделал одну результативную передачу в 14 играх. В прошлой кампании универсальный вингер набрал 11 очков по системе «гол+пас» (шесть мячей и пять голевых передач). «Вест Хэм» после 14 туров занимает девятое место в турнирной таблице.