Чемпион Европы среди юношей Якуба: кто-то расслабился, у кого-то иные планы на жизнь были

Полузащитник «Крыльев Советов», чемпион Европы среди юношей 2013 года Денис Якуба выразил мнение, почему из чемпионов Европы 2013 года среди юношей мало кто добился успеха во взрослом футболе. По его мнению, кто-то расслабился после триумфа, кому-то помешали травмы и другие жизненные обстоятельства, а у кого-то и вовсе были другие планы на жизнь.

«Это большая проблема. До нас тоже была сильная сборная (чемпионы Европы 2006 года. — Прим. «Чемпионата»): по юношам побеждали, а потом потерялись. Тоже разбирались: почему так? Точных ответов я не припомню. Это футбол. Кто-то где-то расслабился, у кого-то не получилось, у кого-то другие планы на жизнь были, а кого-то травмы подкосили. У каждого свой путь. Много перспективных ребят при этом переходе заканчивает и никуда не попадает. Думаю, это общемировая проблема», — сказал Якуба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.