Президент «Урала» Иванов: в -21°C с «Локомотивом» играть не стоит

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу погоды в Москве перед предстоящим матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Сейчас показывает, что -9°C. Не знаю, что будет вечером. Передают, что будет ощущаться как -21°C? Запретят играть, и всё. Что я могу тут сделать? В -21°C, конечно, не стоит играть», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в прошлом туре чемпионата России проведение матчей было осложнено сильнейшим снегопадом в Москве. После этого наставник «Ростова» Валерий Карпин назвал «дебилами» тех, кто принял решение проводить футбольные игры в таких условиях.

Ранее в Гидрометцентре эксклюзивно рассказали «Чемпионату», какая погода ожидается в Москве во время матча «Локомотива» с «Уралом».