Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» Иванов: в -21°C с «Локомотивом» играть не стоит

Президент «Урала» Иванов: в -21°C с «Локомотивом» играть не стоит
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу погоды в Москве перед предстоящим матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«Сейчас показывает, что -9°C. Не знаю, что будет вечером. Передают, что будет ощущаться как -21°C? Запретят играть, и всё. Что я могу тут сделать? В -21°C, конечно, не стоит играть», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в прошлом туре чемпионата России проведение матчей было осложнено сильнейшим снегопадом в Москве. После этого наставник «Ростова» Валерий Карпин назвал «дебилами» тех, кто принял решение проводить футбольные игры в таких условиях.

Ранее в Гидрометцентре эксклюзивно рассказали «Чемпионату», какая погода ожидается в Москве во время матча «Локомотива» с «Уралом».

Прогноз Гидрометцентра не радостный:
Эксклюзив
Синоптики рассказали, что матч «Локо» — «Урал» пройдёт в самый холодный день сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android