Деменко: разговоры о новом спортдире перед матчем — неправильно по отношению к Абаскалю

Бывший футболист Максим Деменко считает, что разговоры о новом спортивном директоре для «Спартака» в преддверии заключительного матча в календарном году — это неправильно по отношению к главному тренеру.

«У «Спартака» сейчас тяжёлое время, но надо выигрывать. Ведутся разговоры, приезжает новый спортивный директор перед матчем с «Крыльями». Всё как-то не очень складывается для «Спартака». Но они будут биться, Осинькин это прекрасно понимает. «Крылья» тоже хотят закончить на хорошей ноте. Игра будет боевой, явного фаворита нет.

Не знаю, зачем было афишировать информацию о спортивном директоре. Можно было бы спокойно подождать, когда закончится последняя игра. Не знаю, зачем такое делать перед «Крыльями». Ещё неизвестно ничего, контакт Рибалта не подписал. Эти разговоры перед матчем — по отношению к Абаскалю неправильно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.