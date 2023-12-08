Глава «Урала» — о матче с «Локо» в -12°C: мы готовы. В Екатеринбурге тренировались в -24°C

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о погодных условиях перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Показывает -12 градусов. Играть ли? Мы готовы, почему нет? Не мы же принимаем решение. Примут решение играть — будем играть. Команда готовилась в -24°C, и ничего страшного. В манеж даже на предыгровую не заходили», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 28 очков за 17 матчей. «Урал» (19) находится на 12-й строчке.