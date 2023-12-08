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Матч 18-го тура РПЛ «Локомотив» – «Урал» могут перенести из-за морозов, что случилось, температура в Москве, подробности

Матч «Локо» и «Урала» в РПЛ перенесут? В футбол снова вмешивается погода! LIVE
Константин Кринский Полина Куимова
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Михаил Галактионов и Виктор Гончаренко
Комментарии
В Москве стоят критические для чемпионата России температуры.

Сегодня, 8 декабря, должен состояться матч 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом». Но прямо сейчас есть основания полагать, что встречу могут перенести. Всё из-за погоды.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
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П2

Воздух в Москве охладился до -13-14°С, что на грани разрешённого по регламенту РПЛ. А ощущается из-за ветра вообще как --22°С! Вот что об этом написано в документе:

Если любая из команд отказывается от проведения матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 (пятнадцати) градусов по шкале Цельсия или более 35 (тридцати пяти) градусов по шкале Цельсия, Матч переносится на другой срок (день, время, место).
Как команды сыграли в прошлом туре РПЛ
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То есть в данном случае всё зависит от команд, а не от арбитра и делегата встречи, как было на играх «Спартака» с «Балтикой» и ЦСКА с «Ростовом», когда команды вязли в снегу. Потому что к температуре вопросов не возникало. Сейчас всё несколько иначе.

Согласно прогнозу погоды, в течение дня в Москве температура воздуха будет держаться на отметке -13-15°С, но вроде как не уйдёт ниже критической для российского чемпионата отметки. Однако надо помнить, что в разных местах города в разное время температура легко может упасть ниже на несколько градусов. Не исключено, что это может случиться в Черкизове.

А здесь будем следить за игрой, если она состоится
«Локо» догонит лидеров РПЛ? Сначала надо справиться с командой Гончаренко! LIVE
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«Локо» догонит лидеров РПЛ? Сначала надо справиться с командой Гончаренко! LIVE

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Live Полина Куимова

🥶 Спортивный врач Никита Карлицкий оценил риски для здоровья футболистов при игре в мороз

Никита Карлицкий
Никита Карлицкий
Спортивный врач

В такую погоду довольно тяжело играть. Если будут смотреть VAR, за время ожидания футболист остынет. Вероятность получение травмы из-за этого сильно возрастает. Даже если спортсмен будет в этот момент разминаться. Лично я считаю, что можно было ввести ограничение теплее -15, но пока вот так. Будут смотреть. Попытались найти золотую середину.

Надо ещё учесть воздействие на дыхательную систему в такую погоду, которая испытывает сильный стресс. При такой температуре возникают угрозы спазма легких, что затрудняет дыхание и снижает эффективность игроков.

Конечно, на фоне переохлаждения может быть снижение иммунитета. Это стресс. Но здесь спорный вопрос, потому что короткий стресс даже полезен для организма. Но можно получить холодовой ожог дыхательных путей

11:33 Константин Кринский

В «Урале» против матча в такую погоду

Григорий Иванов недвусмыслено транслирует позицию клуба

И с ней тяжело не согласиться
Президент «Урала» Иванов: в -21 градус с «Локомотивом» играть не стоит
11:18 Константин Кринский

Ух и не повезло же командам

Температура в столице действительно суровая. Подтверждают аналитики!

Не позавидуешь!
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В Гидрометцентре рассказали, что матч «Локо» — «Урал» пройдёт в самый холодный день сезона
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