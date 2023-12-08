Матч «Локо» и «Урала» в РПЛ перенесут? В футбол снова вмешивается погода! LIVE

Сегодня, 8 декабря, должен состояться матч 18-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом». Но прямо сейчас есть основания полагать, что встречу могут перенести. Всё из-за погоды.

Воздух в Москве охладился до -13-14°С, что на грани разрешённого по регламенту РПЛ. А ощущается из-за ветра вообще как --22°С! Вот что об этом написано в документе:

Если любая из команд отказывается от проведения матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 (пятнадцати) градусов по шкале Цельсия или более 35 (тридцати пяти) градусов по шкале Цельсия, Матч переносится на другой срок (день, время, место).

То есть в данном случае всё зависит от команд, а не от арбитра и делегата встречи, как было на играх «Спартака» с «Балтикой» и ЦСКА с «Ростовом», когда команды вязли в снегу. Потому что к температуре вопросов не возникало. Сейчас всё несколько иначе.

Согласно прогнозу погоды, в течение дня в Москве температура воздуха будет держаться на отметке -13-15°С, но вроде как не уйдёт ниже критической для российского чемпионата отметки. Однако надо помнить, что в разных местах города в разное время температура легко может упасть ниже на несколько градусов. Не исключено, что это может случиться в Черкизове.

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