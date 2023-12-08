«Нам нужна встряска». Гвардиола — о том, как преодолеть безвыигрышную серию «Сити» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал текущее состояние своей команды, которая не может победить в чемпионате Англии на протяжении последних четырёх туров.

«На дворе декабрь, ещё даже не закончен первый круг, нам предстоит сыграть множество игр. Держа всё это в голове, нужно просто сказать: «Хорошо, давайте работать». Нам нужна встряска, а плохие результаты могут помочь в этом. Клубу это необходимо», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в четырёх последних турах АПЛ подопечные Гвардиолы три раза сыграли вничью: с «Челси» (4:4), с «Ливерпулем» (1:1) и с «Тоттенхэмом» (3:3), а также проиграли «Астон Вилле» со счётом 1:0.