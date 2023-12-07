Гвардиола назвал условие, при котором завершит карьеру по окончании нынешнего сезона
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие, при котором он завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.
«Если мы выиграем требл в этом сезоне, я уйду в отставку. Это точно. Я знаю, что это чрезвычайно сложно, сколько невероятных команд выступало в Англии, и только одна с Алексом Фергюсоном сделала это и мы сами в прошлом сезоне», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.
Напомним Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на шесть очков.
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