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Гвардиола назвал условие, при котором завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

Гвардиола назвал условие, при котором завершит карьеру по окончании нынешнего сезона
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал условие, при котором он завершит карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Если мы выиграем требл в этом сезоне, я уйду в отставку. Это точно. Я знаю, что это чрезвычайно сложно, сколько невероятных команд выступало в Англии, и только одна с Алексом Фергюсоном сделала это и мы сами в прошлом сезоне», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Напомним Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на шесть очков.

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