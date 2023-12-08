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Система определения офсайдных линий будет использована на двух матчах 18-го тура РПЛ

Система определения офсайдных линий будет использована на двух матчах 18-го тура РПЛ
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Матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Пари Нижний Новгород» и «Краснодар» – ЦСКА пройдут с использованием системы определения офсайдных линий. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

«Специалисты проекта VAR проделали большую работу по внедрению системы офсайдных линий. На протяжении года мы регулярно давали обратную связь китайским коллегам, помогая дорабатывать систему. В 18-м туре система будет работать в двух матчах, но с каждым месяцем количество матчей, которые может обслуживать система, будет расти, и в конце концов все матчи тура будут работать с системой офсайдных линий», — сказал руководитель судейского комитета Павел Каманцев.

Отмечается, что виртуальные линии используются для графического анализа потенциальных ситуаций офсайда в футболе.

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