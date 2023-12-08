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Зиньковский рассказал о специфике игры в холодную погоду

Зиньковский рассказал о специфике игры в холодную погоду
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением об игре в футбол в холодную погоду.

«Не всё может получаться: ноги мёрзнут, снег мешает. В мороз пусть небольшое, но преимущество получает тот, кто обороняется. Но мы периодически тренируемся в холодную погоду, поэтому опыт имеется. Хорошо, что в Москве есть возможность поработать в манеже.

Не всем легко даётся переход с натурального поля на синтетику и наоборот. Например, ребятам постарше, у которых были серьёзные травмы в прошлом. Но я не жалуюсь. Видимо, ещё не разваливаюсь. И по мне лучше на искусственном покрытии в тепле, чем в минус 15 на улице», — приводит слова Зиньковского официальный сайт «Спартака».

Напомним, Антон Зиньковский выступает за «Спартак» с лета 2022 года. Его текущее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года.

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