Овчинников — об Аршавине: он является таким же примером для других, как и Мостовой

Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников поделился мнением о заместителе генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрее Аршавине, который обучается на тренера вместе с легендой российского футбола Александром Мостовым.

«Он практикующий руководитель, из академии «Зенита», большой игрок с пониманием футбола. В его группе много ребят, которые достигли приличных высот в этом спорте и понимают его. Мы все знаем Аршавина, он эпатажный, комментирует множество вещей, но тоже погружён очень глубоко в процесс обучения, участвует в дискуссиях, обменивается мнениями. Он является таким же примером для других, как и Мостовой», — приводит слова Овчинникова «Матч ТВ».