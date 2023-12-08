Овчинников — об обучении Мостового: Александр — пример и образец для многих

Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников поделился мнением о легенде российского футбола Александре Мостовом, который обучается на тренера.

«Александр очень вовлечён и активен. Ну а то, что он иногда говорит, что не слушает или уже сто раз слышал — ну вы же понимаете, что популярность требует некоторой эпатажности. Повторюсь, Александр Владимирович относится к учёбе очень серьёзно. Наряду с остальными учениками академии. Он сильный футболист в прошлом и понимает очень многое. На сегодня у нас к нему нет претензий по обучению.

Прогулы? Нет, вы что! Хоть бы одно опоздание было (улыбается). Александр — пример и образец для многих, он понимает свою социальную ответственность и несёт эту нагрузку. Он блестяще реализует всё задуманное», — приводит слова Овчинникова «Матч ТВ».