Патрик Клюйверт: я любил проводить время в ночных клубах и ресторанах Ньюкасла

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Нидерландов Патрик Клюйверт вспомнил о своей жизни в Ньюкасл-апон-Тайне в тот период времени, когда он выступал в составе «сорок».

«У меня остались только приятные воспоминания об этом времени. Это отличный город, и мне нравится видеть, что происходит с его командой сейчас. Знаете, у нас тоже была хорошая команда и отличный дух товарищества. Я играл вместе с Кироном Дайером, Джермейном Дженасом, Крэйгом Беллами. Вся эта ночная жизнь, рестораны. Вспоминаю с удовольствием такие места, как Stereo, Julie's, Osborne Road (перечислены названия ночных клубов Ньюкасл-апон-Тайна. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Клюйверта Daily Mail.

Напомним, Клюйверт играл за «Ньюкасл» в сезоне-2005/2006. За этот период нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами.