Ассоциация футбола Киева выдвинула кандидатуру Андрея Шевченко на пост главы УАФ

Исполнительный комитет Киевского объединения ассоциаций футбола проголосовал за бывшего нападающего Андрея Шевченко как кандидата в президенты Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает официальный сайт организации.

Напомним, Андрей Шевченко был главным тренером украинской сборной с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда провела 52 матча. Также Шевченко возглавлял итальянский «Дженоа» с ноября 2021 по январь 2022 года.

Во время своей игровой карьеры Андрей Шевченко выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», лондонский «Челси» и «Милан». Больше всего матчей нападающий провёл за итальянский коллектив — 322. В этих играх экс-игрок отметился 175 забитыми мячами и 46 голевыми передачами.