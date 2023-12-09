Аллегри оценил шансы «Ювентуса» на победу в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил шансы туринской команды на победу в Серии А.

«Мы можем даже в раздевалке говорить, что у нас есть амбиции выиграть скудетто, но нужно добиваться результатов. Нет смысла говорить о том, что может случиться, нужно сосредоточиться на том, что есть. Чем больше мы так играем, как с «Наполи», тем больше мы добиваемся нужных результатов, тем больше отдаляемся от пятого места и тем больше не отстаём от лидеров. Мои игроки стремятся совершенствоваться, очень скромны и знают свои пределы. Тот факт, что мы не теряем голову из-за ошибок, уже является большим шагом вперёд», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступал Даниэле Орсато. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.